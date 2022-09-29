Зачем сдавать квартиру?
Заниматься бизнесом, связанным с недвижимостью, – выгодно, потому, что аренда жилья любой категории востребована. Кроме того, существует масса личных выгод при сдаче квартиры:
ПРИБЫЛЬ. Ежемесячно поступает фиксированный доход, что закреплено договором с защитой прав и интересов собственника объекта. Плюс цена аренды квартиры со временем только растёт.
ЭКОНОМИЯ. Если объект простаивает, то коммунальные услуги можно легко окупить и ещё дополнительно зарабатывать.
НАКОПЛЕНИЕ. Происходит увеличение бюджета семьи, то есть формируется финансовый запас.
ПРАКТИЧНОСТЬ. Умное распоряжение собственностью позволяет больше отдыхать, заниматься здоровьем, развивать детей и себя.
Очевидно, что бизнес на сдаче квартир в аренду в Москве – это прибыльное дело. И чтобы быстрее получать доход, лучше сотрудничать с агентством «sdat-kvartiru», где работают опытные сотрудники.
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Как сдать квартиру без посредников в Москве
Встречаются еще арендодатели, которые занимаются сдачей жилья в Москве сами, без помощи агента. Отсюда приходится дополнительно решать массу вопросов и разбираться в новых темах. Приводим перечень дел, с которыми предстоит столкнуться собственнику в случае самостоятельной сдачи квартиры в аренду:
- Подготовить квартиру. Для того чтобы сдать объект по желаемой цене, необходимо привести квартиру в полный порядок: сделать при необходимости минимальный косметический ремонт, генеральную уборку и фотографии, отражающие достоинства помещений и района.
- Составить объявление. В описании квартиру нужно представить с преимущественной стороны - зацепить внимание на фоне тысяч аналогичных предложений, чтобы нужный клиент быстро отреагировал и позвонил.
- Опубликовать рекламу. Специализированные рекламные площадки взимают плату. Также важно знать, какие источники собирают целевую аудиторию, чтобы не упустить время, выгодного квартиросъёмщика и дополнительный доход.
- Принимать звонки. Собственнику придётся отвлекаться от рабочих обязанностей, пренебрегать отдыхом, чтобы рассказывать одно и то же и задавать однотипные вопросы. А пропуск звонка, либо нежелание ответить – это риск упустить выгодного жильца.
- Показывать объект. Здесь сложностей больше. Как правило, квартиру смотрят в вечернее время и выходные дни. То есть, стоит забыть о личных планах. Кроме того, не имея опыта в сдаче квартиры в Москве, сделать это быстро получается не сразу.
- Составить договор. Большинство владельцев берут шаблонный договор найма из интернета и не догадываются, что таким образом работают против себя. При таком формальном подходе не учитываются права и интересы сторон, формулировки размыты, в то время как для каждого объекта аренды должен составляться персональный договор.
Объективно говоря, у собственников нет времени, чтобы решать вопросы, связанные со сдачей жилья: правильно подготовить квартиру, сделать привлекательную рекламу, отобрать подходящего кандидата и правильно оформить договор найма. В итоге упускаются существенные детали, происходит необоснованное снижение цены или квартира в Москве сдаётся проблемным жильцам. Часто происходят ситуации, когда арендатор съезжает через пару месяцев и приходится искать нового. Но этого может не быть, если сотрудничать с агентством недвижимости «sdat-kvartiru».
Минусы самостоятельной сдачи
Какая стоимость сдачи квартир в Москве
Столица привлекает людей из ближайших и дальних регионов, потому что здесь высокооплачиваемая работа, тысячи предприятий и организаций, учебных заведений, курсов для повышения квалификации и личностного роста. Естественно, у каждого приезжающего возникает насущная проблема – как найти квартиру в аренду в Москве.
На рынке съёмного жилья масса предложений.
Цена складывается на основе следующих факторов:
- престижность района;
- близость к станции метро и доступность альтернативных видов транспорта;
- расположение в шаговой удалённости основных для проживания объектов: магазины, поликлиника, детские учреждения;
- жильё первичное или вторичное;
- состояние квартиры;
- площадь объекта, планировка, этаж;
- перечень мебели, бытовой техники;
- благоустройство и безопасность территории: достаточность мест для парковки, пост охраны, консьерж, качество детских площадок;
- уровень экологической чистоты и спокойная обстановка на районе, места для прогулок.
Наши сотрудники регулярно отслеживают состояние рынка, поэтому умеют определять адекватную цену на аренду жилья, чтобы за короткий срок найти квартиросъёмщиков.
Причина снять квартиру в Москве находится, как у отдельного человека, так и у семьи. Спрос на аренду квартир увеличивается, поэтому и бизнес в данной сфере приносит собственнику выгоды, о чём говорили выше. Для того чтобы удачно сдать квартиру в Москве надолго, лучше сотрудничать с агентством «sdat-kvartiru». Так собственник оградит себя от лишних хлопот и проблем.
Сдать однокомнатную квартиру в Москве
Для арендодателей вариант однокомнатной квартиры в Москве привлекателен. Ведь таким образом остаётся больше денежных средств на нужды семьи и решение бытовых вопросов.
Однокомнатная квартира востребована у молодых пар, людей в разводе, одиночек, студентов и тех, кто ожидает заселение в собственную квартиру с параллельной выплатой ипотечного кредита.
Несмотря на тот факт, что сдать однокомнатную квартиру в Москве можно на три-четыре дня быстрее, чем другие категории жилья, но и здесь у арендодателя часто возникают трудности, если занимается сдачей лично. Потому что везде нужны опыт и знания. А кто пользуется услугами нашего агентства «sdat-kvartiru», те ни о чём не беспокоятся и получают доход, сдавая жильё в найм.
- выстраиваем доверительное взаимодействие с нашими клиентами;
- схема понятная, без скрытых нюансов;
- оказываем профессиональную поддержку в любых вопросах, возникающих у собственника в процессе сдачи квартиры.
Сдать двухкомнатную квартиру в Москве
Двухкомнатной квартирой интересуются семьи из нескольких человек, с детьми, пожилыми родителями и группа молодых людей, которые в целях экономии снимают вместе одно жильё. Но происходят и такие случаи, когда и одинокий человек ищет двушку, потому что предпочитает комфортное проживание, устраивает район или сыграли роль другие факторы.
Квартиры из двух комнат снимают больше, чем на один год и риск, что жильцы съедут через непродолжительный срок, минимален. Единственной причиной может быть форс-мажор.
Простаивание 2-комнатной квартиры без жильцов – невыгодное для собственника обстоятельство. Поэтому арендодатель стремится сдать объект быстрее. И с «sdat-kvartiru» это можно реализовать, потому что располагаем большой базой квартиросъёмщиков, которые ищут такую квартиру в Москве.
Как только наш сотрудник получает заявку, то просматривает базу и выбирает подходящие кандидатуры, либо подаёт объявление о сдаче квартиры в аренду. Собственник не тратит ни время, ни нервы – решаем все вопросы самостоятельно. Благодаря нашим опытным риелторам процесс поиска арендатора не затягивается.
Сдать трехкомнатную квартиру в Москве
Подобрать жильцов на трёхкомнатную квартиру, конечно, сложнее. По сравнению с 1-2-комнатной, трёшка обходится дороже и спрос, поэтому небольшой. Некоторые арендаторы не хотят переплачивать за лишние квадратные метры и предпочитают потесниться на меньшей площади.
Вместе с тем многодетные семьи или с кем проживают родственники престарелого возраста, создают спрос на трёхкомнатные квартиры в Москве. И сотрудники агентства «sdat-kvartiru» помогут найти семью с долгосрочными планами на заселение, потому что имеют успешный опыт в сдаче и подобных крупногабаритных объектов недвижимости. В нашей собственной базе есть квартиросъёмщики, которые желают снять трёхкомнатную квартиру в Москве и причём надолго. По этой причине клиенты, собственники трёшек, с нашей помощью за короткое время заселяют новых арендаторов.
Сдать квартиру в доверительное управление в Москве
Помимо стандартного перечня услуг, оказываемых в агентстве недвижимости «sdat-kvartiru», востребована услуга по доверительному управлению квартирой в Москве. Это когда собственник жилья поручает агентству заниматься всеми вопросами по сдаче объекта в аренду, включая получение арендной платы, но сам не участвует в процессе. Такой вариант сдачи простаивающего жилья удобен тем, кто временно живёт в другом городе или стране. Ведь чтобы собственнику сдать квартиру в Москве требуется достаточное время. А в случае доверительного управления владелец избавлен от забот и беспокойств, поскольку профессиональные риелторы работают на желаемый для клиента результат.
Агентство недвижимости «sdat-kvartiru» готово чётко выполнить следующие обязательства:
- Изучить цены на съём аналогичных объектов и предложить владельцу установить арендную плату в размере, адекватном рынку.
- Привести квартиру в надлежащий порядок, чтобы сдать с выгодой для владельца.
- Сделать фотосъёмку, разместить рекламное объявление.
- Подобрать квартиросъёмщиков, отвечающих требованиям собственника жилья.
- Организовать просмотр квартиры.
- Составить договор аренды квартиры с учётом защиты прав и интересов владельца объекта.
- Проверять состояние квартиры с периодичностью согласно пожеланиям собственника.
- Взимать арендную плату и вовремя вносить оплату за коммунальные услуги.
- При необходимости заниматься урегулированием конфликтных ситуаций, возникающих с арендаторами.
ВАЖНО! В случае передачи квартиры в доверительное управление собственник только поручает агентству сдать жильё по договору найма и контролировать процесс аренды, но сохраняет при этом единоличное право владения и распоряжения недвижимым имуществом.
Если самостоятельно заниматься сдачей квартиры в аренду в Москве, то процесс может растянуться по времени и вдобавок можно столкнуться с трудностями. Это происходит в силу недостатка знаний и опыта в подобных вопросах.
Вместе с тем пустующая квартира – это постоянный источник дохода и предприимчивые люди давно ведут бизнес в этой сфере. Поэтому быстрое решение вопроса по сдаче жилья в аренду приоритетно для собственника.
Сотрудники агентства недвижимости «sdat-kvartiru» возьмут все заботы на себя – начиная с поиска приемлемого кандидата до составления договора найма и последующего сопровождения в случае необходимости. Это выгодно для собственника, который:
- не тратит время и занимается личными делами;
- за короткий срок получает желаемый результат;
- и к тому же не несёт никаких расходов – комиссию агентству оплачивает арендатор.
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